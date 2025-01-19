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Чекаю вибачень: Джокович відмовився давати інтерв'ю після матчу проти Легечки

Володимир Максименко — 19 січня 2025, 15:26
Чекаю вибачень: Джокович відмовився давати інтерв'ю після матчу проти Легечки
Новак Джокович
Getty images

Легендарний тенісист Новак Джокович (7) відмовився спілкуватись із пресою після переможного поєдинку проти Їржи Легечки (29) через висловлювання австралійського коментатора.

Про це повідомляє The Athletic.

"Журналіст, що працює на австралійському Channel 9 висміяв сербських фанатів та допустив різкі висловлювання на мою адресу.

Ані він, ані сам телеканал, не принесли своїх вибачень", – розповів Джокович на післяматчевій пресконференції.

Зазначимо, що під час матчу австралійський коментатор заявив: "Новак – це вже минуле. Виженіть його з корту".

Після інциденту серб відмовився спілкуватись із пресою та має намір це робити до офіційних вибачень з боку Channel 9.

Зазначимо, що у чвертьфіналі чоловічого Australian Open Джокович зустрінеться з Карлосом Алькарасом.

Раніше свою сенсаційну перемогу в 1/8 фіналу змагання прокоментував чоловік Світоліної Гаель Монфіс.

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