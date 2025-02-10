Ваншельбойм пройшов кваліфікацію на челенджері у Нью-Делі
Український тенісист Ерік Ваншельбойм (501) вийшов до основної сітки на турнірі серії челенджер Delhi Open у Нью-Делі, Індія.
У фіналі кваліфікації Ваншельбойм за 1 годину 45 хвилин переміг італійця Якопо Берреттіні з рахунком 7:5, 7:5.
Українець два рази подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 6 брейків. На рахунку його суперника 1 ейс, 3 подвійні помилки та 4 брейки.
Delhi Open - ATP Challenger Tour 75
Нью-Делі, Індія, хард
Призовий фонд – $100 000
Фінал кваліфікації, 10 лютого
Ерік Ваншельбойм (Україна) – Якопо Берреттіні (Італія) 7:5, 7:5
Суперник Ваншельбойма у першому колі основи визначиться пізніше. В основній сітці турніру заявлений Олександр Овчаренко (296), перша ракетка України.
Нагадаємо, що минулого тижня Ваншельбойм також пройшов кваліфікацію на челенджері в Індії, але поступився у першому колі основної сітки.