Ваншельбойм став фіналістом турніру WTT у Нідерландах

Ерік Ваншельбойм (426) став фіналістом турніру серії ITF М25 у нідерландському Олдензалі. У вирішальному матчі українець поступився німцю Луї Вессельсу (490).

Матч тривав 1 годину 32 хвилини і завершився з рахунком 5:7, 1:6.

ITF M25, Oldenzaal

Олдензал, Нідерланди, грунт

Призовий фонд: $25,000

Фінал, 30 серпня

Ерік Ваншельбойм (Україна) – Луї Вессельс (Німеччина) 5:7, 1:6

Суперники зустрічалися вдруге за три місяці, кожен має по одній перемозі.

25-річний Ваншельбойм провів 16 фіналів на рівні ITF, у яких здобув 8 титулів.

Нагадаємо, що востаннє Ерік ставав чемпіоном турніру серії ITF М25 в іспанській Гандії в середині липня.