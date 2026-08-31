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Ваншельбойм став фіналістом турніру WTT у Нідерландах

Станіслав Матусевич — 31 серпня 2026, 14:05
Ваншельбойм став фіналістом турніру WTT у Нідерландах
Ерік Ваншельбойм
btu.org.ua

Ерік Ваншельбойм (426) став фіналістом турніру серії ITF М25 у нідерландському Олдензалі. У вирішальному матчі українець поступився німцю Луї Вессельсу (490).

Матч тривав 1 годину 32 хвилини і завершився з рахунком 5:7, 1:6.

ITF M25, Oldenzaal
Олдензал, Нідерланди, грунт
Призовий фонд: $25,000
Фінал, 30 серпня

Ерік Ваншельбойм (Україна) – Луї Вессельс (Німеччина) 5:7, 1:6

Суперники зустрічалися вдруге за три місяці, кожен має по одній перемозі.

25-річний Ваншельбойм провів 16 фіналів на рівні ITF, у яких здобув 8 титулів.

Нагадаємо, що востаннє Ерік ставав чемпіоном турніру серії ITF М25 в іспанській Гандії в середині липня.

Ерік Ваншельбойм WTT

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