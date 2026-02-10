Ваншельбойм не віддав супернику жодного гейму на старті челенджеру в Індії
Український тенісист Ерік Ваншельбойм (542) під нуль розгромив місцевого тенісиста Адітью Балсекара (1410) у першому колі челенджеру в індійському Ченнаї.
Гра тривала 1 годину 5 хвилин і завершилася з раухнком 6:0, 6:0.
За матч Ваншельбойм 2 рази подав навиліт, обійшовся без подвійних помилок та зробив 6 брейків. Його суперник не виконував ейсів, 2 рази помилився на подачі та не реалізував єдиний брейк-пойнт.
Ерік Ваншельбойм (Україна) – Адітья Балсекар (Індія) 6:0, 6:0
Суперники раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Ваншельбойм зіграє проти переможця матчу між першим сіяним британцем Джеєм Кларком (183) та греком Йоаннісом Ксіласом (388).
24-річний українець втретє у кар'єрі пройшов до другого кола турнірів серії челенджер. Минулого разу це сталося місяць тому, теж в Індії, в Бенгалуру.