Ваншельбойм і Джавакян програли двом першим номерам посіву на старті челенджера в Індії
Ерік Ваншельбойм
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Українські тенісисти Ерік Ваншельбойм (501) та Юрій Джавакян (506) не змогли подолати перше коло на турнірі серії челенджер у Ченнаї, Індія.
Ваншельбойм у двох сетах поступився першому номеру посіву, британцю Біллі Гаррісу (129).
У свою чергу, Джавакян у трьох партіях програв другому сіяному, південноафриканцю Ллойду Гаррісу (144).
Chennai Open - ATP Challenger Tour 100
Ченнаї, Індія, хард
Призовий фонд – $160 000
Перше коло, 4 лютого
Біллі Гарріс (Велика Британія) – Ерік Ваншельбойм (Україна) 7:5, 6:2
Ллойд Гарріс (ПАР) – Юрій Джавакян (Україна) 6:3, 5:7, 6:0
Нагадаємо, що напередодні Ваншельбойм та Джавакян пройшли кваліфікацію у Ченнаї.