Ваншельбойм і Джавакян програли двом першим номерам посіву на старті челенджера в Індії

Українські тенісисти Ерік Ваншельбойм (501) та Юрій Джавакян (506) не змогли подолати перше коло на турнірі серії челенджер у Ченнаї, Індія.

Ваншельбойм у двох сетах поступився першому номеру посіву, британцю Біллі Гаррісу (129).

У свою чергу, Джавакян у трьох партіях програв другому сіяному, південноафриканцю Ллойду Гаррісу (144).

Chennai Open - ATP Challenger Tour 100

Ченнаї, Індія, хард

Призовий фонд – $160 000

Перше коло, 4 лютого

Біллі Гарріс (Велика Британія) – Ерік Ваншельбойм (Україна) 7:5, 6:2

Ллойд Гарріс (ПАР) – Юрій Джавакян (Україна) 6:3, 5:7, 6:0

Нагадаємо, що напередодні Ваншельбойм та Джавакян пройшли кваліфікацію у Ченнаї.