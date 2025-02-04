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Ваншельбойм і Джавакян програли двом першим номерам посіву на старті челенджера в Індії

Станіслав Матусевич — 4 лютого 2025, 14:23
Ерік Ваншельбойм
Ерік Ваншельбойм
Getty images

Українські тенісисти Ерік Ваншельбойм (501) та Юрій Джавакян (506) не змогли подолати перше коло на турнірі серії челенджер у Ченнаї, Індія.

Ваншельбойм у двох сетах поступився першому номеру посіву, британцю Біллі Гаррісу (129).

У свою чергу, Джавакян у трьох партіях програв другому сіяному, південноафриканцю Ллойду Гаррісу (144).

Chennai Open - ATP Challenger Tour 100
Ченнаї, Індія, хард
Призовий фонд – $160 000
Перше коло, 4 лютого

Біллі Гарріс (Велика Британія) – Ерік Ваншельбойм (Україна) 7:5, 6:2

Ллойд Гарріс (ПАР) – Юрій Джавакян (Україна) 6:3, 5:7, 6:0

Нагадаємо, що напередодні Ваншельбойм та Джавакян пройшли кваліфікацію у Ченнаї.

Ерік Ваншельбойм Юрій Джавакян

Ерік Ваншельбойм

Ваншельбойм та Джавакян подолали кваліфікацію на челенджері в Індії
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