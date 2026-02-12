Ваншельбойм не зумів вийти у дебютний чвертьфінал челенджеру

Український тенісист Ерік Ваншельбойм (542) поступився греку Йоаннісу Ксіласу (388) у другому колі челенджеру в індійському Ченнаї.

Гра тривала 1 годину 33 хвилини і завершилася з раухнком 3:6, 4:6.

За матч Ваншельбойм 1 раз подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та зробив 2 брейки. Його суперник не виконував ейсів, 1 раз помилився на подачі та зробив 4 брейки.

Coromandel Open – ATP Challenger Tour 50

Ченнай, Індія, хард

Призовий фонд: $63,000

Друге коло, 12 лютого

Йоанніс Ксілас (Греція) – Ерік Ваншельбойм (Україна) 6:3, 6:4

Суперники раніше не зустрічалися. Ваншельбойм втретє в кар'єрі зіграв у другому колі турнірів серії челенджер, однак жодного разу не зміг вийти у чвертьфінал.

Нагадаємо, що в першому колі турніру в Ченнаї Ваншельбойм розгромив індійського тенісиста Адітью Балсекара (1410), не віддавши йому жодного гейму.