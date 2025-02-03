Ваншельбойм та Джавакян подолали кваліфікацію на челенджері в Індії

Українські тенісисти Ерік Ваншельбойм (501) та Юрій Джавакян (506) пройшли кваліфікацію на турнірі серії челенджер Chennai Open у Ченнаї, Індія. Призовий фонд турніру складає 160 тисяч доларів.

Ваншельбойм здолав двох місцевих тенісистів: Сідхарта Равата (857) – 6:4, 5:7, 6:3 та Маніша Сурешкумара (961) – 6:2, 6:3. У першому колі основної сітки українець зустрінеться з першим номером посіву, британцем Біллі Гаррісом (129)

Джавакян, у свою чергу, теж обіграв двох індусів: спочатку Рішаба Агарвала (1064) – 6:4, 6:3, а потім Чірага Духана (964) – 4:6, 6:1, 7:6(3). На старті основної сітки Юрію протистоятиме другий номер посіву, південноафриканець Ллойд Гарріс (144).

Одразу до основи турніру потрапив Олександр Овчаренко (311), якому у першому раунді протистоятиме угорець Жомбор Пірош (214).

Нагадаємо, що минулого тижня Овчаренко здобув свою першу перемогу в кар'єрі у складі збірної України на Кубку Девіса.