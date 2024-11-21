На українського тенісиста впала суддівська вишка перед початком матчу на Челленджері в Іспанії

Український тенісист Ерік Ваншельбойм у парі з Денисом Євсєєвим із Казахстану мали сьогодні, 21 листопада, зіграти в парному чвертьфіналі турніру ATP Challenger Tour у Монтемарі (Іспанія), однак змушені були знятися через травму, якої зазнав українець, після того, як перед початком розминки на нього впала суддівська вишка.

Про це пише BTU.

Ваншельбойм поділився відео епізоду на своїй сторінці в Instagram.

"Прощавай, ніс", – написав він, а також опублікував фото з саднами на грудях.

Пізніше, в коментарі порталу Ерік повідомив, що обійшлося без перелому носа, але він сильно розпух після удару. Також тенісист повідомив, що може не отримати очки (16) і призові (440 євро) за вихід у чвертьфінал, оскільки знявся до матчу.

Зазначається, що жодної реакції від організаторів турніру поки не було.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Олександра Олійникова (308) програла представниці Сербії Ніні Стоянович (432) у другому колі ґрунтового турніру WTA 125 в Коліні, Чилі.

Матч тривав 1 годину 28 хвилин й завершився з рахунком 4:6, 2:6.