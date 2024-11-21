Олійникова програла у другому колі турніру WTA в Чилі

Українська тенісистка Олександра Олійникова (308) програла представниці Сербії Ніні Стоянович (432) у другому колі ґрунтового турніру WTA 125 в Коліні, Чилі.

Матч тривав 1 годину 28 хвилин й завершився з рахунком 4:6, 2:6. Українкао один раз подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 2 з 5 брейк-пойнтів.

LP Open by IND – WTA 125

Коліна, Чилі

Грунт

Призовий фонд $115,000

Друге коло, 21 листопада

Ніна Стоянович (Сербія) – Олександр Олійникова (Україна) 6:4, 6:2

Напередодні Олійникова не змогла вийти до фіналу на другому поспіль турнірі у Греції.