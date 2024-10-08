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Урсу перервав чорну смугу, зробивши камбек на старті турніру в Ханчжоу

Ігор Чернявський — 8 жовтня, 13:10
Урсу перервав чорну смугу, зробивши камбек на старті турніру в Ханчжоу

Український тенісист Вадим Урсу (306) здобув вольову перемогу над китайцем Рігеле Те (602) у першому колі челенджера в Ханчжоу.

Матч тривав 2 години 41 хвилину та завершився з рахунком 5:7, 7:6(1), 6:4.

Урсу виконав 10 ейсів, тоді як суперник подав навиліт лише 3 рази.

Hangzhou International Tennis Challenger
Ханчжоу, Китай, хард
Призовий фонд – $164,000
Перше коло, 8 жовтня

Вадим Урсу (Україна) – Рігеле Те (Китай) 5:7, 7:6(1), 6:4

Зазначимо, що перед цим поєдинком в Урсу була серія з шести перемог поспіль. Починаючи з кінця серпня 27-річний українець взяв лише один сет.

У наступному колі Вадим зустрінеться з японцем Юсуке Такахасі (540) або представником Тайваня Чунь Сінь Ценем (116).

На челенджері в Ханчжоу Україна була представлена ще одним українцем Іллею Марченком. Втім, досвідчений тенісист поступився у третьому матчі після відновлення від травми та вилетів із турніру.

Вадим Урсу

Вадим Урсу

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