Урсу перервав чорну смугу, зробивши камбек на старті турніру в Ханчжоу
Український тенісист Вадим Урсу (306) здобув вольову перемогу над китайцем Рігеле Те (602) у першому колі челенджера в Ханчжоу.
Матч тривав 2 години 41 хвилину та завершився з рахунком 5:7, 7:6(1), 6:4.
Урсу виконав 10 ейсів, тоді як суперник подав навиліт лише 3 рази.
Hangzhou International Tennis Challenger
Ханчжоу, Китай, хард
Призовий фонд – $164,000
Перше коло, 8 жовтня
Вадим Урсу (Україна) – Рігеле Те (Китай) 5:7, 7:6(1), 6:4
Зазначимо, що перед цим поєдинком в Урсу була серія з шести перемог поспіль. Починаючи з кінця серпня 27-річний українець взяв лише один сет.
У наступному колі Вадим зустрінеться з японцем Юсуке Такахасі (540) або представником Тайваня Чунь Сінь Ценем (116).
На челенджері в Ханчжоу Україна була представлена ще одним українцем Іллею Марченком. Втім, досвідчений тенісист поступився у третьому матчі після відновлення від травми та вилетів із турніру.