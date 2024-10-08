Урсу перервав чорну смугу, зробивши камбек на старті турніру в Ханчжоу

Український тенісист Вадим Урсу (306) здобув вольову перемогу над китайцем Рігеле Те (602) у першому колі челенджера в Ханчжоу.

Матч тривав 2 години 41 хвилину та завершився з рахунком 5:7, 7:6(1), 6:4.

Урсу виконав 10 ейсів, тоді як суперник подав навиліт лише 3 рази.

Hangzhou International Tennis Challenger

Ханчжоу, Китай, хард

Призовий фонд – $164,000

Перше коло, 8 жовтня

Вадим Урсу (Україна) – Рігеле Те (Китай) 5:7, 7:6(1), 6:4

Зазначимо, що перед цим поєдинком в Урсу була серія з шести перемог поспіль. Починаючи з кінця серпня 27-річний українець взяв лише один сет.

У наступному колі Вадим зустрінеться з японцем Юсуке Такахасі (540) або представником Тайваня Чунь Сінь Ценем (116).

На челенджері в Ханчжоу Україна була представлена ще одним українцем Іллею Марченком. Втім, досвідчений тенісист поступився у третьому матчі після відновлення від травми та вилетів із турніру.