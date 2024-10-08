Марченко програв третій матч поспіль після повернення

Український тенісист Ілля Марченко (316) зазнав поразки в першому колі на хардовому турнірі ATP Challenger у Ханчжоу, Китай.

В стартовому матчі українець поступився індійському тенісистові Рамкумару Раманатану (332).

Матч, який тривав 2 години 24 хвилини, завершився з рахунком 6:7(8), 6:4, 6:4 на користь індуса.

Марченко подав 11 ейсів і припустився 4 подвійних помилок. Раманатан 14 разів подав навиліт, у нього було стільки ж подвійних. Українець реалізувала 2 з 10 брейкпойнтів, у суперника – 4 з 5.

ATP Challenger 125 – Hangzhou Challenger

Ханчжоу, Китай, Хард

Призовий фонд – $164,000

Перше коло, 8 жовтня

Рамкумар Раманатан (Індія) – Ілля Марченко (Україна) 6:7(8), 6:4, 6:4

Ілля продовжить виступи на турнірі в парному розряді, де зіграє в дуеті з Денисом Євсеєвим з Казахстану.

Відзначимо, що це був третій матч Марченка після перерви на 2,5 місяці, пов'язаної з операцією на коліні. Поки що Іллі не вдається перемогти після повернення.

Тиждень тому він програв у стартовому матчі кваліфікації Мастерса в Шанхаї.