Урсу поступився на шляху у фінал турніру в Єгипті
Український тенісист Вадим Урсу (399) поступився Мареку Генгелу (286) у межах 1/2 фіналу турніру в Єгипті.
Матч тривав 1 годину та 17 хвилин. За рахунку 6:3, 5:1 на користь Генгела українець відмовився продовжувати гру.
Нагадаємо, Урсу у чвертьфіналі обіграв земляка Юрія Джавакяна.
ITF M15, хард
Шарм-еш-Шейх, Єгипет
Призовий фонд – $15 000
1/2 фіналу, 7 грудня
Мареку Генгел (Чехія) – Вадим Урсу (Україна) 6:3, 5:1 – відмова Урсу
Зазначимо, що нещодавно українець поступився Генгелу у фіналі турніру ITF M15.