Урсу поступився на шляху у фінал турніру в Єгипті

Український тенісист Вадим Урсу (399) поступився Мареку Генгелу (286) у межах 1/2 фіналу турніру в Єгипті.

Матч тривав 1 годину та 17 хвилин. За рахунку 6:3, 5:1 на користь Генгела українець відмовився продовжувати гру.

Нагадаємо, Урсу у чвертьфіналі обіграв земляка Юрія Джавакяна.

ITF M15, хард

Шарм-еш-Шейх, Єгипет

Призовий фонд – $15 000

1/2 фіналу, 7 грудня

Мареку Генгел (Чехія) – Вадим Урсу (Україна) 6:3, 5:1 – відмова Урсу

Зазначимо, що нещодавно українець поступився Генгелу у фіналі турніру ITF M15.