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Урсу поступився на шляху у фінал турніру в Єгипті

Олександр Булава — 7 грудня 2024, 11:37
Урсу поступився на шляху у фінал турніру в Єгипті

Український тенісист Вадим Урсу (399) поступився Мареку Генгелу (286) у межах 1/2 фіналу турніру в Єгипті.

Матч тривав 1 годину та 17 хвилин. За рахунку 6:3, 5:1 на користь Генгела українець відмовився продовжувати гру.

Нагадаємо, Урсу у чвертьфіналі обіграв земляка Юрія Джавакяна.

ITF M15, хард
Шарм-еш-Шейх, Єгипет
Призовий фонд – $15 000
1/2 фіналу, 7 грудня

Мареку Генгел (Чехія) – Вадим Урсу (Україна) 6:3, 5:1 – відмова Урсу

Зазначимо, що нещодавно українець поступився Генгелу у фіналі турніру ITF M15.

Вадим Урсу

Вадим Урсу

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