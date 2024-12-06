Урсу переміг Джавакяна та пройшов у півфінал турніру в Єгипті

Український тенісист Вадим Урсу (399) зумів здолати іншого українця Юрія Джавакяна (524) в межах 1/4 фіналу турніру в Єгипті.

Гра завершилася з рахунком 6:2, 6:1.

Матч тривав 1 годину та 17 хвилин. Це було вже третє очне протистояння між тенісистами. Тепер рахунок 2:1 на користь Урсу.

ITF M15, хард

Шарм-еш-Шейх, Єгипет

Призовий фонд – $15 000

1/4 фіналу, 6 грудня

Вадим Урсу (Україна) – Юрій Джавакян (Україна) 6:2, 6:1

Нагадаємо, напередодні Урсу дійшов до фіналу на цьому турнірі, проте поступився там Мареку Генгелу з Чехії.