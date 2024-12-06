Урсу переміг Джавакяна та пройшов у півфінал турніру в Єгипті
Вадим Урсу
Український тенісист Вадим Урсу (399) зумів здолати іншого українця Юрія Джавакяна (524) в межах 1/4 фіналу турніру в Єгипті.
Гра завершилася з рахунком 6:2, 6:1.
Матч тривав 1 годину та 17 хвилин. Це було вже третє очне протистояння між тенісистами. Тепер рахунок 2:1 на користь Урсу.
ITF M15, хард
Шарм-еш-Шейх, Єгипет
Призовий фонд – $15 000
1/4 фіналу, 6 грудня
Вадим Урсу (Україна) – Юрій Джавакян (Україна) 6:2, 6:1
Нагадаємо, напередодні Урсу дійшов до фіналу на цьому турнірі, проте поступився там Мареку Генгелу з Чехії.