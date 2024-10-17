Урсу не зміг пройти у півфінал парного розряду турніру в Китаї

Перша ракетка України Вадим Урсу в парі з казахом Григорієм Ломакіним зазнали поразки у чвертьфіналі парного розряду на турнірі серії ATP Challenger в Китаї.

Матч проти Рей Хо (Тайвань) та Джошуа Періса (Велика Британія) тривав 55 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:2.

Дует українця та казаха один раз подав навиліт (2 ейси у суперників) та допустився 4 подвійних помилок (0 в опонентів).

Shenzhen Longhua Open – ATP Challenger Tour 100

Шеньчжень, Китай, хард

Парний розряд

Призовий фонд – $133,250

Чвертьфінал – 17 жовтня

Рей Хо (Тайвань)/Джошуа Періс (Велика Британія) – Вадим Урсу (Україна/Григорій Ломакін (Казахстан) 6:3, 6:2

Нагадаємо, напередодні Урсу поступився у своєму стартовому матчі на цьому турнірі в одиночному розряді. Українець не зміг здолати восьмого сіяного Джеймса Маккейба.