Урсу програв восьмому сіяному на турнірі в Китаї

Перша ракетка України Вадим Урсу (305) зазнав поразки у своєму стартовому матчі на турнірі серії ATP Challenger в Китаї, який тривав два дні. Українец поступився восьмому сіяному Джеймсу Маккейбу (276).

Поєдинок було перервано вчора, за рахунку 4:2 у вирішальному сеті на користь австралійського тенісиста.

Загалом тенісисти провели на корті 1 годину 56 хвилин. Урсу 3 рази подав навиліт (10 ейсів у суперника) та припустився 7 подвійних помилок (4 у австралійці). Вадим використав 4 з 10 брейкпойнтів (5 з 9 у Маккейба).

Shenzhen Longhua Open – ATP Challenger Tour 100

Шеньчжень, Китай, хард

Призовий фонд – $133,250

Перше коло – 15 жовтня

Вадим Урсу (Україна) – Джеймс Маккейб (Австралія) 6:2, 3:6, 3:6

Український тенісист продовжить змагання у Шеньчжені в парному розряді, де він заявлений разом із Григорієм Ломакіним із Казахстану. У першому колі їм протистоятиме пара Уго Бланше/Біллі Гарріс (Франція/Велика Британія).

Минулого тижня Урсу поступився у другому колі челенджера в Ханчжоу.