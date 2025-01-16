Уродженка Києва вперше в кар'єрі вийшла до третього кола Australian Open

Представниця Німеччини Єва Лис (128), яка народилася в Україні, пробилася до третього кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

В матчі другого раунду уродженка Києва в трьох сетах переграла ексросіянку Варвару Грачову (69), яка виступає під прапором Франції з літа 2023 року. Матч тривав 1 годину 58 хвилин і закінчився з рахунком 6:2, 3:6, 6:4.

Лис виконала одну подачу навиліт і одного разу припустилась подвійної помилки. У Грачової було 5 ейсів і 5 подвійних. Єва реалізувала 5 з 6 брейк-пойнтів, Варвара – 3 з 8.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

1/32 фіналу, жінки, одиночний розряд

Призовий фонд – 59,8 мільйона доларів

16 січня

Єва Лис (Німеччина, LL) – Варвара Грачова (Франція) 6:2, 3:6, 6:4

Цікаво, що Лис потрапила в основу австралійського мейджора як лакі-лузер, після того як від участі відмовилася 16-та ракетка світу Анна Калінская. До того у фіналі відбору Єва поступилася Дестані Айяві (195). В першому раунді основної сітки представниця Німеччини легко здолала Кімберлі Біррелл (101) із Австралії.

Наступною суперницею Лис стане Жаклін Крістіан (82) з Румунії. Єва вперше зіграє на стадії 1/16 в межах турнірів серії Grand Slam.