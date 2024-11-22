Крутих та Орлов вийшли у півфінал турніру в Греції, де зіграють між собою

У п'ятницю, 22 листопада, відбулися чвертьфінальні матчі турніру ITF M15 в Іракліоні (Греція), в яких брали участь два українці.

Зокрема, Олексій Крутих (566), який напередодні дійшов до фіналу на цьому турнірі, грав проти Луки Преда (1382) з Румунії. Поєдинок тривав 1 годину 26 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:2.

Також у півфінал вийшов інший українець Владислав Орлов (661). У своєму матчі він без проблем здолав грека Павлоса Ціціпаса. Гра тривала годину 2 хвилини та завершилася з рахунком 6:0, 6:1.

ITF M15 Іракліон, Греція Призовий фонд – $15,000 Чвертьфінал, 22 листопада

Олексій Крутих (Україна) – Лука Преда (Румунія) 6:4, 6:2

Владислав Орлов (Україна) – Павлос Ціціпас (Греція) 6:0, 6:1

У півфіналі українці зустрінуться між собою. Це буде лише другий матч між тенісистами, у першому перемогу здобув Крутих.

Нагадаємо, що напередодні збірна України здобула важку перемогу над збірною Австрії у плейоф Кубку Біллі Джин Кінга.