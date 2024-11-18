Крутих програв у фіналі турніру в Греції

Український тенісист Олексій Крутих (566) поступився колумбійцю Адрія Соріано Баррера (435) у фіналі турніру ITF M15 в Іракліоні (Греція).

Матч тривав 2 години 51 хвилину та завершився з рахунком 7:5, 5:7, 6:3.

Попри напружену боротьбу в перших двох сетах, третій дався 25-річному колумбійцю доволі легко. Віе без проблем довів рахунок до 5:2 та з другої спроби закрив матч.

ITF M15 Іракліон, Греція Призовий фонд – $15,000 Фінал, 18 листопада

Адрія Соріано Баррера (Колумбія) – Олексій Крутих (Україна) 7:5, 5:7, 6:3

Нагадаємо, напередодні Крутих зупинився за крок від півфіналу на турнірі ITF M25 у Греції. Українця зупинив Габріель Дебрю (Франція).