Білобородько виграв другий парний титул у сезоні

Український тенісист Ілля Білобородько став чемпіоном у парному розряді на турнірі ITF M15 в угорському Саболчверешмарті.

В матчі за титул українець в дуеті з чехом Яном Єрмаржем виявились сильнішими від представників Фінляндії Веса Ахті і Пеета Похйола.

Матч тривав 1 годину 35 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:7(5), 10-7. Обидва тандеми 7 разів подали навиліт, Білобородько і Єрмарж обійшлися без подвійних помилок, у суперників було 2. Ілля і Ян реалізували 3 з 9 брейк-пойнтів, опоненти – 1 з 3.

ITF M15

Саболчверешмарт, Угорщина

Парний розряд, півфінал

1 листопада

Ілля Білобородько (Україна) / Ян Єрмарж (Чехія) – Вес Ахті / Пеет Похйола (Фінляндія) 6:1, 6:7(5), 10-7

Для Білобородька це другий парний титул у цьому сезоні. Раніше він перемагав із Юрієм Джавакяном у Єгипті на турнірі такої ж категорії.

Також у суботу за парний титул буде змагатися Олександр Брайнін.