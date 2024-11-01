Брайнін вийшов у фінал в парному, та півфінал в одиночному розряді на турнірі в Туреччині

Український тенісист Олександр Брайнін (953) переміг німця Тома Генцша (467) та вийшов у півфінал турніру ITF M15 у Кайсері (Туреччина).

Поєдинок тривав 2 години 13 хвилин та завершився з рахунком 6:7(2), 6:1, 6:1. У півфіналі він зустрінеться зі ще одним представником Німеччини Каєм Венельтом (853).

Також Брайнін змагається в парному розряді. Там він разом із земляком Микитою Рєпкіним вийшов у фінал після перемоги над дуетом Даніель Богатов/Борис Покотілов з рахунком 6:3, 7:6(3).

Вирішальний матч Брайнін та Репкін зіграють проти турків Гокберк Саріташ/Мерт Наджі Тюркер.

ITF M15

Кайсері, Туреччина

1 листопада

Одиночний розряд, чвертьфінал

Олександр Брайнін (Україна) – Том Генцш (Німеччина) 6:7(2), 6:1, 6:1

Парний розряд, півфінал

Олександр Брайнін/Микита Рєпкін (Україна) – Даніель Богатов/Борис Покотілов (-) 6:3, 7:6(3)

Нагадаємо, напередодні асоціація професійних тенісистів (ATP) представила оновлений рейтинг гравців за 28 жовтня.