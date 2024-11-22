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Білобородько вийшов у фінал турніру в Іспанії в парному розряді

Микола Дендак — 22 листопада 2024, 21:59
Білобородько вийшов у фінал турніру в Іспанії в парному розряді
Ілля Білобородько

Український тенісист Ілля Білобородько вийшов у фінал турніру ITF M15 в іспанському Алькала-де-Енарес.

У півфіналі українець разом із чехом Яном Єрмаржем виявились сильнішими за французький дует П'єр Делаж/Ніколя Тепмак.

Матч тривав 58 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:3. У фіналі парі Білобородька протистоятимуть іспанці Алехандро Гарсія та Маріо Мансілья Діес.

ITF M15, хард
Алькала-де-Енарес, Іспанія
Призовий фонд – $15,000
Півфінал парного розряду, 22 листопада

Ілля Білобородько (Україна)/Ян Єрмарж (Чехія) – П'єр Делаж/Ніколя Тепмак (Франція) 6:2, 6:3

Нагадаємо, напередодні Білобородько і Єрмарж виграли другий поспіль турнір у Сабольчсвересмарті. Минулого тижня вони стали переможцями змагань аналогічної категорії.

Для Білобородька це був третій парний титул у цьому сезоні. Також він перемагав із Юрієм Джавакяном у Єгипті на турнірі ITF M15.

ITF Ілля Білобородько

Ілля Білобородько

Білобородько виграв другий поспіль турнір в Угорщині
Білобородько виграв другий парний титул у сезоні
Білобородько вийшов у фінал турніру в Угорщині в парному розряді
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