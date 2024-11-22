Білобородько вийшов у фінал турніру в Іспанії в парному розряді

Український тенісист Ілля Білобородько вийшов у фінал турніру ITF M15 в іспанському Алькала-де-Енарес.

У півфіналі українець разом із чехом Яном Єрмаржем виявились сильнішими за французький дует П'єр Делаж/Ніколя Тепмак.

Матч тривав 58 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:3. У фіналі парі Білобородька протистоятимуть іспанці Алехандро Гарсія та Маріо Мансілья Діес.

ITF M15, хард

Алькала-де-Енарес, Іспанія

Призовий фонд – $15,000

Півфінал парного розряду, 22 листопада

Ілля Білобородько (Україна)/Ян Єрмарж (Чехія) – П'єр Делаж/Ніколя Тепмак (Франція) 6:2, 6:3

Нагадаємо, напередодні Білобородько і Єрмарж виграли другий поспіль турнір у Сабольчсвересмарті. Минулого тижня вони стали переможцями змагань аналогічної категорії.

Для Білобородька це був третій парний титул у цьому сезоні. Також він перемагав із Юрієм Джавакяном у Єгипті на турнірі ITF M15.