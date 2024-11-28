Білобородько вийшов у півфінал турніру в Мадриді в парному розряді

Український тенісист Ілля Білобородько вийшов у півфінал турніру ITF M15 в іспанському Мадриді у парному розряді.

В 1/4 фіналу українець разом із чехом Яном Єрмаржем виявились сильнішими за іспанський дует Альваро Буено Хіль/Ніколас Рафаель Голдберг Альвіані.

Матч тривав 1 годину 1 хвилину і завершився з рахунком 6:4, 6:1. У півфіналі парі Білобородька протистоятимуть іспанці Алехо Санчес Кілес та Бенджамін Вінтер Лопес.

ITF M15, хард

Мадрид, Іспанія

Призовий фонд – $15,000

Чвертьфінал парного розряду, 28 листопада

Ілля Білобородько (Україна)/Ян Єрмарж (Чехія) – Альваро Буено Хіль/Ніколас Рафаель Голдберг Альвіані (Іспанія) 6:4, 6:1

Нагадаємо, напередодні Білобородько і Єрмарж виграли турнір ITF M15 в іспанському Алькала-де-Енарес.

Для Іллі це був вже 4 парний титул у 2024 році. Напередодні він з Яном двічі поспіль тріумфували у Сабольчсвересмарті. Також українець перемагав із Юрієм Джавакяном в Єгипті на турнірі ITF M15.