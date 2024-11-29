Білобородько зіграє у фіналі турніру в Мадриді в парному розряді

Український тенісист Ілля Білобородько близький до того, щоб здобути ювілейний 10-й титул. Він вийшов у фінал турніру ITF M15 в іспанському Мадриді у парному розряді.

У півфіналі українець разом із чехом Яном Єрмаржем без проблем здолали іспанський дует Алехо Санчес Кілес/Бенджамін Вінтер Лопес.

Матч тривав 54 хвилини та завершився з рахунком 6:1, 6:3. У фіналі парі Білобородька протистоятимуть французи Адан Фрейре Да Сілва та Яні Газуані Дюран.

ITF M15, хард

Мадрид, Іспанія

Призовий фонд – $15,000

Півфінал парного розряду, 29 листопада

Ілля Білобородько (Україна)/Ян Єрмарж (Чехія) – Алехо Санчес Кілес/Бенджамін Вінтер Лопес (Іспанія) 6:1, 6:3

Нагадаємо, напередодні Білобородько і Єрмарж виграли турнір ITF M15 в іспанському Алькала-де-Енарес.

Для Іллі це був вже 4 парний титул у 2024 році. Напередодні він з Яном двічі поспіль тріумфували у Сабольчсвересмарті. Також весною українець перемагав із Юрієм Джавакяном в Єгипті на турнірі ITF M15.