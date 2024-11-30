Білобородько виграв 5-й трофей у 2024 році
Український тенісист Ілля Білобородько здобув 5-й трофей у 2024 році. Він переміг у фіналі турніру ITF M15 в іспанському Мадриді у парному розряді.
Українець разом із чехом Яном Єрмаржем за 46 хвилин здолали французький дует Адан Фрейре Да Сілва/Яні Газуані Дюран. Матч завершився з рахунком 6:1, 6:1.
Для Білобородька це також був ювілейний десятий тріумф у кар'єрі.
ITF M15, хард
Мадрид, Іспанія
Призовий фонд – $15,000
Фінал парного розряду, 30 листопада
Ілля Білобородько (Україна)/Ян Єрмарж (Чехія) – Адан Фрейре Да Сілва/Яні Газуані Дюран (Франція) 6:1, 6:1
Нагадаємо, напередодні Білобородько і Єрмарж виграли турнір ITF M15 в іспанському Алькала-де-Енарес.
Також він з Яном нещодавно двічі поспіль тріумфували у Сабольчсвересмарті. А весною 2024-го українець перемагав із Юрієм Джавакяном в Єгипті на турнірі ITF M15.