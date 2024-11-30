Білобородько виграв 5-й трофей у 2024 році

Український тенісист Ілля Білобородько здобув 5-й трофей у 2024 році. Він переміг у фіналі турніру ITF M15 в іспанському Мадриді у парному розряді.

Українець разом із чехом Яном Єрмаржем за 46 хвилин здолали французький дует Адан Фрейре Да Сілва/Яні Газуані Дюран. Матч завершився з рахунком 6:1, 6:1.

Для Білобородька це також був ювілейний десятий тріумф у кар'єрі.

ITF M15, хард

Мадрид, Іспанія

Призовий фонд – $15,000

Фінал парного розряду, 30 листопада

Ілля Білобородько (Україна)/Ян Єрмарж (Чехія) – Адан Фрейре Да Сілва/Яні Газуані Дюран (Франція) 6:1, 6:1

Нагадаємо, напередодні Білобородько і Єрмарж виграли турнір ITF M15 в іспанському Алькала-де-Енарес.

Також він з Яном нещодавно двічі поспіль тріумфували у Сабольчсвересмарті. А весною 2024-го українець перемагав із Юрієм Джавакяном в Єгипті на турнірі ITF M15.