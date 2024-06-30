Марченко: "Найімовірніше, на US Open не потраплю"

36-річний Ілля Марченко після річної паузи повернувся на Вімблдон, в 11-те взявши участь на трав'яному мейджорі. На жаль, пройти далі стартового кола кваліфікації завадив бразилець Феліпе Мелігені Алвес – 2:6, 4:6. До слова, Феліпе – племінник того самого Фернандо Мелігені, який увімкнув зелене світло Андрію Медведєву перед фіналом Ролан Гаррос-1999.

Після матчу Ілля Марченко дав розгорнутий коментар журналісту Чемпіона Ігорю Грачову.

"Здивувався, що наш ігровий корт виявився гіршим, ніж тренувальний. Не найкраща якість трави передбачала відповідний відскок. З цієї причини змінювалася швидкість, що більше зіграло на руку супернику. Він діє користуючись з силою ударів із задньої лінії, а я навпаки – йду на м'яч, використовуючи швидкість. У нього з'явилося більше часу реагувати на поганий відскок. Загалом, треба віддати йому належне, він відіграв дуже добре. Відмінно подавав, не робив легких помилок.

Мені ж було важко знайти свій ритм. Ще й подача не виручала. Трохи защемило спину, від цього і з введенням м'яча з'явилися проблеми. Я терпів скільки міг, потім почав переживати, що він мене зараз "брейконе" в другому сеті, і взяв медичний тайм-аут. За іронією долі, якраз після цього бразилець зробив брейк.

На Вімблдонський поїзд я застрибнув в останній вагон. Не очікував, що взагалі потраплю, але на останньому тижні перед "катом" виступив у фіналі. Тож візу довелося робити в останню мить і за прискореною процедурою. Британський штамп - один із найскладніших і найдорожчих. Довелося заплатити 1 000 фунтів. Тому перед мейджором нічого не встиг зіграти. Прикро, адже на траві почуваюся добре. Але суперник показав, що матч зі мною - не випадковість. Він упевнено пройшов в основну сітку".

– Ти сказав, що намагався грати на швидкості, але в другому сеті чи не слід було йти на ризик і грати глибше в корті?

– До сітки я не бігаю. Це не моє. Я тисну внаслідок того, що граю по висхідному м'ячу. На жаль, я не зміг знайти ритм і багато помилявся. Плюс суперник такий, що не дозволив вкотитися у гру.

– Ти зараз перебуваєш на червоній лінії від зони кваліфікації на US Open. Як оціниш шанси на потрапляння до Нью-Йорка?

– Найімовірніше, у кваліфікацію не потраплю. У мене "горить" переможний турнір, а в поточному стані я навряд чи виграю ще один. Залишилося три спроби, щоб це зробити. Я мав перебувати вже в США, але захворів...

Українці за кількістю турнірів Grand Slam (з урахуванням кваліфікації)

1. Сергій Стаховський – 64;

2. Леся Цуренко – 54;

3. Катерина Бондаренко – 51;

4. Еліна Світоліна – 44;

5. Юлія Бейгельзімер – 42;

6. Ілля Марченко – 41;

6. Ольга Савчук – 41;

8. Катерина Байндл – 39;

9. Олександр Долгополов – 36;

10. Олена Бондаренко – 34;

10. Андрій Медведєв – 34.