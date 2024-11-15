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Джавакян вийшов у півфінал турніру ITF в Єгипті

Микола Дендак — 15 листопада 2024, 22:06
Джавакян вийшов у півфінал турніру ITF в Єгипті
Юрій Джавакян
АТР

Український тенісист Юрій Джавакян (450) впевнено переміг француза Сіріль Вандермеша (898) у чвертьфіналі турніру ITF M15 у Шарм Еш Шейху (Єгипет).

Поєдинок тривав 58 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 6:2 на користь італійця. Українець без проблем переграв свого візаві протягом усього поєдинку. Невеликі складнощі спіткали Джавакяна лише у фінальному геймі, коли він зумів реалізувати матч-пойнт з третьої спроби.

У півфіналі представник України зіграє проти серба Нікола Мілоєвича (1095).

ITF M15
Шарм Еш Шейх, Єгипет
Призовий фонд – $15,000
Чвертьфінал, 15 листопада

Юрій Джавакян (Україна) – Сіріль Вандермеш (Франція) 6:1, 6:2

Нагадаємо, напередодні Джавакян міг виграти перший одиночний титул у 2024 році, проте програв у фіналі Александру Бінді з Італії.

В парному розряді він разом з Іллею Білобородьком вигравав парні змагання у Шарм Еш Шейх у другій половині березня. Напередодні Білобородько став чемпіоном у парному розряді на турнірі ITF M15 в угорському Саболчверешмарті.

ITF Юрій Джавакян

Юрій Джавакян

Джавакян переміг росіян та вийшов у півфінал турніру в Єгипті
Джавакян став фіналістом турніру ITF в Єгипті
Джавакян вийшов до фіналу на турнірі ITF в Єгипті
Джавакян вийшов до півфіналу турніру в Єгипті
Джавакян вийшов у чвертьфінал турніру в Єгипті

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