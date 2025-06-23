Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Теніс

Сачко опустився на чотири позиції, Алькарас наближається до Сіннера в оновленому рейтингу АТР

Станіслав Матусевич — 23 червня 2025, 08:35
Сачко опустився на чотири позиції, Алькарас наближається до Сіннера в оновленому рейтингу АТР
Карлос Алькарас
Getty images

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 23 червня.

Перша ракетка України Віталій Сачко минулого тижня не виступав і опустився з 209 на 213 позицію. Продовжує лідирувати в рейтингу італієць Яннік Сіннер, однак його перевага над Карлосом Алькарасом скоротилася до 1130 очок. Іспанець виграв турнір в Лондоні, а Сіннер не зміг подолати друге коло в Галле.

Півфіналіст "п'ятисотника" у столиці Великої Британії Джек Дрейпер піднявся на найкращу для себе 4 позицію рейтинга. Повернувся у топ-10 росіянин Даніїл Медведєв, а залишив її австралієць Алекс де Мінор.

Серед українців Олександр Овчаренко втратив 13 позицій і його наздогнав Олег Приходько, який піднявся на 11 місць. Вони йдуть 347-м та 348-м.

Олексій Крутих піднявся на 6 сходинок (він 444-й), а Вадим Урсу - на 9 (453-й).

У другій половині п'ятої сотні практично незмінними залишилися позиції Еріка Ваншельбойма та Юрія Джавакяна.

Рейтинг ATP:

  1. (1). Яннік Сіннер (Італія) – 10 430 очок;
  2. (2). Карлос Алькарас (Іспанія) – 9 300;
  3. (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 6 500;
  4. (6). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 4 650;
  5. (4). Тейлор Фрітц (США) – 4 635;
  6. (5). Новак Джокович (Сербія) – 4 630;
  7. (7). Лоренцо Музетті (Італія) – 4 140;
  8. (9). Хольгер Руне (Данія) – 3 530;
  9. (11). Даніїл Медведєв (-) – 3 420;
  10. (10). Бен Шелтон (США) – 3 170;

...

213 (209). Віталій Сачко (Україна) – 262;
347 (334). Олександр Овчаренко (Україна) – 142;
348 (359). Олег Приходько (Україна) – 137;
444 (450). Олексій Крутих (Україна) – 99;
453 (462). Вадим Урсу (Україна) – 94;
464 (463). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 92;
484 (484). Юрій Джавакян (Україна) – 85.

Нагадаємо, що у оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна продовжує посідати 14 позицію, а Даяна Ястремська піднялася на 42 місце.

Данило Медведєв Віталій Сачко Олександр Овчаренко Яннік Сіннер Олексій Крутих Ерік Ваншельбойм Карлос Алькарас Вадим Урсу Олег Приходько Рейтинг ATP Юрій Джавакян Джек Дрейпер

Данило Медведєв

Сіннер лідирує в рейтингу АТР, Овчаренко залишається першою ракеткою України
Визначилися півфіналісти у чоловічому одиночному розряді в Індіан-Веллсі
Визначилися перші чвертьфіналісти серед чоловіків в Індіан-Веллсі
Скандальний тенісист звинуватив арбітра в упередженому ставленні до росіян
Розбити, обматюкати, обісцяти: найбільш очманілі вчинки тенісистів з Росії і Білорусії

Останні новини