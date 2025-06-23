Сачко опустився на чотири позиції, Алькарас наближається до Сіннера в оновленому рейтингу АТР

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 23 червня.

Перша ракетка України Віталій Сачко минулого тижня не виступав і опустився з 209 на 213 позицію. Продовжує лідирувати в рейтингу італієць Яннік Сіннер, однак його перевага над Карлосом Алькарасом скоротилася до 1130 очок. Іспанець виграв турнір в Лондоні, а Сіннер не зміг подолати друге коло в Галле.

Півфіналіст "п'ятисотника" у столиці Великої Британії Джек Дрейпер піднявся на найкращу для себе 4 позицію рейтинга. Повернувся у топ-10 росіянин Даніїл Медведєв, а залишив її австралієць Алекс де Мінор.

Серед українців Олександр Овчаренко втратив 13 позицій і його наздогнав Олег Приходько, який піднявся на 11 місць. Вони йдуть 347-м та 348-м.

Олексій Крутих піднявся на 6 сходинок (він 444-й), а Вадим Урсу - на 9 (453-й).

У другій половині п'ятої сотні практично незмінними залишилися позиції Еріка Ваншельбойма та Юрія Джавакяна.

Рейтинг ATP:

(1). Яннік Сіннер (Італія) – 10 430 очок; (2). Карлос Алькарас (Іспанія) – 9 300; (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 6 500; (6). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 4 650; (4). Тейлор Фрітц (США) – 4 635; (5). Новак Джокович (Сербія) – 4 630; (7). Лоренцо Музетті (Італія) – 4 140; (9). Хольгер Руне (Данія) – 3 530; (11). Даніїл Медведєв (-) – 3 420; (10). Бен Шелтон (США) – 3 170;

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213 (209). Віталій Сачко (Україна) – 262;

347 (334). Олександр Овчаренко (Україна) – 142;

348 (359). Олег Приходько (Україна) – 137;

444 (450). Олексій Крутих (Україна) – 99;

453 (462). Вадим Урсу (Україна) – 94;

464 (463). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 92;

484 (484). Юрій Джавакян (Україна) – 85.

Нагадаємо, що у оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна продовжує посідати 14 позицію, а Даяна Ястремська піднялася на 42 місце.