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33-річний Джавакян здобув другий титул турніру WTT у кар'єрі

Станіслав Матусевич — 1 листопада 2026, 14:11
33-річний Джавакян здобув другий титул турніру WTT у кар'єрі
Юрій Джавакян
btu.org.ua

Український тенісист Юрій Джавакян (723) став чемпіоном турніру серії серії WTT M15 в єгипетському Шарм-ель-Шейху. У фінальному матчі він обіграв нідерландця Гайса Броувера (835).

Поєдинок тривав 1 годину 33 хвилини і завершився з рахунком 7:6(4), 6:3.

Джавакян за гру 3 рази подав навиліт, зробив 6 подвійних помилок та 6 брейків. На рахунку його суперника жодного ейсу, 6 помилок на подачі та 4 брейки.

WTT М15, Sharm el Sheikh
Шарм-ель-Шейх, Єгипет, хард
Призовий фонд: $15,000
Фінал, 1 листопада

Юрій Джавакян (Україна) – Гайс Броувер (Нідерланди) 7:6(4), 6:3

Тенісисти зустрічалися вдруге, кожен має по одній перемозі.

Титул WTT став для 33-річного Джавакяна лише другим у його професійній кар'єрі. Перший він здобув у листопаді 2023-го року, теж у Шарм-ель-Шейху. Тоді Юрій у фіналі 25-тисячника обіграв іншого українця, Вадима Урсу.

Нагадаємо, що 1 листопада фінал жіночого турніру WTT W75 у французькому Пуатьє проведе українка Вероніка Подрез.

Юрій Джавакян WTT

Юрій Джавакян

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