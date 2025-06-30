Сачко та Приходько додали кілька позицій, у лідерів без змін в оновленому рейтингу АТР

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 30 червня.

Перша ракетка України Віталій Сачко грав кваліфікацію Вімблдону, за який очки в рейтинг нараховуватимуться за два тижні. Незважаючи на це, він піднявся з 213 на 210 позицію. Продовжує лідирувати в рейтингу італієць Яннік Сіннер, другим іде іспанець Карлос Алькарас. Жодних змін у топ-10 немає.

Серед українців Олександр Овчаренко втратив 2 позиції, посів 349 місце та його випередив Олег Приходько, ставши другою ракеткою України. Приходько піднявся на 10 сходинок і йде 338-м.

Олексій Крутих піднявся на 5 позицій (він 439-й), а Вадим Урсу - на 6 (447-й).

У другій половині п'ятої сотні трохи опустився Ерік Ваншельбойм, а Юрій Джавакян, навпаки, додав.

Рейтинг ATP:

(1). Яннік Сіннер (Італія) – 10 430 очок; (2). Карлос Алькарас (Іспанія) – 9 300; (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 6 500; (4). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 4 650; (5). Тейлор Фрітц (США) – 4 635; (6). Новак Джокович (Сербія) – 4 630; (7). Лоренцо Музетті (Італія) – 4 140; (8). Хольгер Руне (Данія) – 3 530; (9). Даніїл Медведєв (-) – 3 420; (10). Бен Шелтон (США) – 3 130;

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210 (213). Віталій Сачко (Україна) – 262;

338 (348). Олег Приходько (Україна) – 148;

349 (347). Олександр Овчаренко (Україна) – 142;

439 (444). Олексій Крутих (Україна) – 99;

447 (453). Вадим Урсу (Україна) – 95;

468 (464). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 90;

479 (484). Юрій Джавакян (Україна) – 85.

Нагадаємо, що у оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна піднялася на 13 позицію.