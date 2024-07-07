Костюк та сестри Кіченок зіграють у парному розряді Вімблдону

Три українських тенісистки проведуть матчі парного розряду Вімблдона-2024.

Марта Костюк зіграє в парі з румункою Єленою-Габріелі Русе, Надія Кіченок — з угоркою Тімеа Бабош, а Людмила Кіченок проведе поєдинок разом з Оленою Остапанеко, яка представляє Латвію.

Також сьогодні, 7 липня, розпочнуться матчі змішаного парного розряду, в якому візьмуть участь три українських тенісистки.

Окрім того, свій шлях на юніорському Вімблдоні розпочне українка Єлизавета Котляр.

Розклад матчів українок 7 липня

Парний розряд (Друге коло)

13:00 Надія Кіченок/Тімеа Бабош (Україна/Угорщина) — Ніколь Меліхар-Мартінес/Еллен Перес (США/Австралія) — корт №12, перший запуск.

Парний розряд (Третє коло)

14:30* Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/Латвія) — Тереза Міхалкова — Олівія Ніколлз (Словаччина/Велика Британія) — корт №16, другий запуск.

Парний розряд (Друге коло)

16:00* Марта Костюк/Єлена-Габріела Русе (Україна/Румунія) — Яна Сізікова/Яфань Ван (нейтральна спортсменка/Китай) — корт №17, третій запуск.

Змішаний парний розряд (Перше коло)

17:30* Людмила Кіченок/Мате Павич (Україна/Хорватія) — Ніколь Меліхар-Мартінес/Джон Пірс (США/Австралія) — корт №16, четвертий запуск.

Змішаний парний розряд (Перше коло)

17:30* Даяна Ястремська/Макс П'юрселл (Україна/Австралія) — Натаніель Леммонс/Ена Шибахара (США/Японія) — корт №16, четвертий запуск.

Змішаний парний розряд (Перше коло)

19:00* Надія Кіченок/Сандер Жиль (Україна/Бельгія) — Хізер Вотсон/Джо Солсбері (Велика Британія) — корт наразі не визначений

Юніорський турнір (Перше коло)

19:00* Єлизавета Котляр (Україна) — Крістіна Пенічкова (США) — корт №16, п'ятий запуск.

* — час орієнтовний, залежно від попередніх матчів.

Напередодні перша ракетка України Еліна Світоліна (21) перемогла представницю Тунісу Онс Жабер (10) у третьому колі