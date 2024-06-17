Костюк, Світоліна, Ястремська та Калініна візьмуть участь на Олімпіаді-2024
Чотири найрейтинговіші українські тенісистки Марта Костюк (16), Еліна Світоліна (21), Даяна Ястремська (27) та Ангеліна Калініна (47) візьмуть участь в одиночному турнірі Олімпійських ігор-2024.
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.
Міжнародна федерація тенісу надіслала підтвердження до НОК щодо кваліфікації спортсменок на турнір.
Також, НОК очікує підтвердження участі українських тенісисток у парному розряді.
Нагадаємо, WTA опублікувала оновлений рейтинг тенісисток, зокрема Костюк покращила свій особистий рекорд.