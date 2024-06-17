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Костюк, Світоліна, Ястремська та Калініна візьмуть участь на Олімпіаді-2024

Владислав Уткін — 17 червня, 12:30
Костюк, Світоліна, Ястремська та Калініна візьмуть участь на Олімпіаді-2024

Чотири найрейтинговіші українські тенісистки Марта Костюк (16), Еліна Світоліна (21), Даяна Ястремська (27) та Ангеліна Калініна (47) візьмуть участь в одиночному турнірі Олімпійських ігор-2024.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Міжнародна федерація тенісу надіслала підтвердження до НОК щодо кваліфікації спортсменок на турнір.

Також, НОК очікує підтвердження участі українських тенісисток у парному розряді.

Нагадаємо, WTA опублікувала оновлений рейтинг тенісисток, зокрема Костюк покращила свій особистий рекорд.

Ангеліна Калініна Марта Костюк Еліна Світоліна Даяна Ястремська

Марта Костюк

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