Визначилися суперниці українських тенісисток на турнірі в Лондоні

Українські тенісистки дізналися імена своїх суперниць в основній сітці Вімблдону-2024.

До посіву потрапили три з восьми українських тенісисток, Марта Костюк, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Це є рекордом українок на цьому турнірі.

Результати жеребкування:

Марта Костюк (18) — Ребекка Шрамкова (Словаччина, 103)

Еліна Світоліна (21) — Магда Лінетт (Польща, 46)

Даяна Ястремська (28) — Надя Подороска (Аргентина, 65)

Ангеліна Калініна (44) — Еліна Аванесян (81)

Леся Цуренко (57) — Варвара Грачова (Франція, 68)

Катерина Баіндл (175) — Лаура Зігемунд (Німеччина, 73)

Дарія Снігур (131) — Осеан Додан (Франція, 80)

Юлія Стародубцева (153) — Алісон ван Ейтванк (Бельгія, 252)

Нагадаємо, нещодавно українські тенісистки встановили рекорд за кількістю представництв на Вімблдоні.