Визначилися суперниці українських тенісисток на турнірі в Лондоні
Українські тенісистки дізналися імена своїх суперниць в основній сітці Вімблдону-2024.
До посіву потрапили три з восьми українських тенісисток, Марта Костюк, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Це є рекордом українок на цьому турнірі.
Результати жеребкування:
- Марта Костюк (18) — Ребекка Шрамкова (Словаччина, 103)
- Еліна Світоліна (21) — Магда Лінетт (Польща, 46)
- Даяна Ястремська (28) — Надя Подороска (Аргентина, 65)
- Ангеліна Калініна (44) — Еліна Аванесян (81)
- Леся Цуренко (57) — Варвара Грачова (Франція, 68)
- Катерина Баіндл (175) — Лаура Зігемунд (Німеччина, 73)
- Дарія Снігур (131) — Осеан Додан (Франція, 80)
- Юлія Стародубцева (153) — Алісон ван Ейтванк (Бельгія, 252)
Нагадаємо, нещодавно українські тенісистки встановили рекорд за кількістю представництв на Вімблдоні.