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Визначилися суперниці українських тенісисток на турнірі в Лондоні

Андрій Яросименко — 28 червня, 13:33
Визначилися суперниці українських тенісисток на турнірі в Лондоні

Українські тенісистки дізналися імена своїх суперниць в основній сітці Вімблдону-2024.

До посіву потрапили три з восьми українських тенісисток, Марта Костюк, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Це є рекордом українок на цьому турнірі.

Результати жеребкування:

  • Марта Костюк (18) — Ребекка Шрамкова (Словаччина, 103)
  • Еліна Світоліна (21) — Магда Лінетт (Польща, 46)
  • Даяна Ястремська (28) — Надя Подороска (Аргентина, 65)
  • Ангеліна Калініна (44) — Еліна Аванесян (81)
  • Леся Цуренко (57) — Варвара Грачова (Франція, 68)
  • Катерина Баіндл (175) — Лаура Зігемунд (Німеччина, 73)
  • Дарія Снігур (131) — Осеан Додан (Франція, 80)
  • Юлія Стародубцева (153) — Алісон ван Ейтванк (Бельгія, 252)

Нагадаємо, нещодавно українські тенісистки встановили рекорд за кількістю представництв на Вімблдоні.

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Ангеліна Калініна

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