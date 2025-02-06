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Стародубцева зіграє у кваліфікації турніру WTA 1000 у Досі

Руслан Травкін — 6 лютого 2025, 17:15
Стародубцева зіграє у кваліфікації турніру WTA 1000 у Досі
Юлія Стародубцева
Getty images

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (109) зіграє в кваліфікації турніру WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025.

Її суперницею стане німкеня Лаура Зігемунд (80). Опонентка отримала 10-й посів у кваліфікації.

Основна частина турніру стартує 9 лютого і буде тривати до 15 лютого. Загальний призовий фонд складає 3 млн 655 тисяч доларів.

Нагадаємо, на початку лютого Юлія не змогла подолати кваліфікацію WTA 500 Abu Dabi Open, поступившись Маккартні Кесслер (52). 

теніс Юлія Стародубцева

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