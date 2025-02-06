Стародубцева зіграє у кваліфікації турніру WTA 1000 у Досі

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (109) зіграє в кваліфікації турніру WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025.

Її суперницею стане німкеня Лаура Зігемунд (80). Опонентка отримала 10-й посів у кваліфікації.

Основна частина турніру стартує 9 лютого і буде тривати до 15 лютого. Загальний призовий фонд складає 3 млн 655 тисяч доларів.

Нагадаємо, на початку лютого Юлія не змогла подолати кваліфікацію WTA 500 Abu Dabi Open, поступившись Маккартні Кесслер (52).