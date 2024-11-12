Сачко та Приходько з перемог стартували на Челленджері в Ліоні

Українські тенісисти Віталій Сачко (413) та Олег Приходько (355) здобули перемоги у першому колі Челленджера, що проходить у французькому в Ліоні.

Сачко за 1 годину 13 хвилин здолав представника Казахстану Михаїла Кукушкіна (113) з рахунком 6:3, 6:4. На рахунку українця 4 подачі навиліт, 2 подвійні помилки та 3 з 5 використаних брейк-пойнтів.

Приходько змагався проти француза Юго Греньє (156) та здолав його за 1 годину 56 хвилин з результатом 2:6, 7:6(1), 6:3. У нього 8 ейсів, 3 подвійні помилки та 4 з 5 використаних брейк-пойнтів.

Челленджер

Ліон, Франція

Перше коло, 12 листопада

Віталій Сачко (Україна) – Михаїл Кукушкін (Казахстан) 6:3, 6:4

Олег Приходько (Україна) – Юго Греньє (Франція) 2:6, 7:6(1), 6:3

У другому колі Сачко зустрінеться з французом Грегуаром Баррером (170), а на Приходька чекатиме теж представник Франції Кельвін Емері (237).

Нагадаємо, нещодавно Сачко зупинився за крок від титулу на турнірі в Словаччині у парному розряді.