Сестри Кіченок та Молчанов зіграють на Roland Garros

У неділю, 2 червня, на кортах Ролан Гаррос виступлять три представники України.

У жіночому парному розряді Надія Кіченок дограватиме матч у дуеті з японкою Мією Като.

Денис Молчанов та австралієць Джон Патрік Сміт розпочнуть шлях на чоловічому парному турнірі, а в міксі Людмила Кіченок об'єдналася з хорватським тенісистом Мате Павичем.

Розклад матчів українських тенісистів на 2 червня

12:00. Надія Кіченок (46, Україна)/Мію Като (37, Японія) — Мая Ламсден (67 США)/Яфань Ван (415, Китай). Корт №14, перший запуск. (6:3, 1:0 після вчорашнього ігрового дня).

Раніше не зустрічалися.

15:00*. Людмила Кіченок (15, Україна)/Мате Павич (21, Хорватія) — Крістіна Букша (20, Іспанія)/Андрес Мольтені (16, Аргентина). Корт №7, третій запуск.

Раніше не зустрічалися.

18:00*. Денис Молчанов (69, Україна)/Джон Патрік Сміт (62, Австралія) — Петрос Ціціпас (118, Греція)/Стефанос Ціціпас (142, Греція). Корт №7, п'ятий запуск.

Раніше не зустрічалися.

* — орієнтовний час.

Напередодні Еліна Світоліна (19) переграла румунку Ану Богдан (64) у третьому колі Ролан Гаррос.