Стародубцева без шансів поступилася в першому колі турніру у Франції
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (138) поступилася місцевій Алізе Корне (99) в першому колі Челленджера в Парижі (Франція).
Поєдинок тривав 1 годину 52 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 6:3. Українка не змогла подати навиліт, не допустила жодної подвійної помилки та не використала жодного з 5 брейк-пойнтів.
Challenger
Париж, Франція
Перше коло, 15 травняАлізе Корне (Франція) — Юлія Стародубцева (Україна) 6:3, 6:3
Нагадаємо, напередодні Стародубцева не змогла пройти кваліфікацію на турнір у Римі, поступившись у фіналі американці українського походження Кеті Волинець (109).