Стародубцева без шансів поступилася в першому колі турніру у Франції

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (138) поступилася місцевій Алізе Корне (99) в першому колі Челленджера в Парижі (Франція).

Поєдинок тривав 1 годину 52 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 6:3. Українка не змогла подати навиліт, не допустила жодної подвійної помилки та не використала жодного з 5 брейк-пойнтів.

Challenger

Париж, Франція

Перше коло, 15 травня

Нагадаємо, напередодні Стародубцева не змогла пройти кваліфікацію на турнір у Римі, поступившись у фіналі американці українського походження Кеті Волинець (109).