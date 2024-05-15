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Стародубцева без шансів поступилася в першому колі турніру у Франції

Микола Дендак — 15 травня, 14:19
Стародубцева без шансів поступилася в першому колі турніру у Франції

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (138) поступилася місцевій Алізе Корне (99) в першому колі Челленджера в Парижі (Франція).

Поєдинок тривав 1 годину 52 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 6:3. Українка не змогла подати навиліт, не допустила жодної подвійної помилки та не використала жодного з 5 брейк-пойнтів.

Challenger
Париж, Франція
Перше коло, 15 травня
Алізе Корне (Франція) — Юлія Стародубцева (Україна) 6:3, 6:3

Нагадаємо, напередодні Стародубцева не змогла пройти кваліфікацію на турнір у Римі, поступившись у фіналі американці українського походження Кеті Волинець (109).

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Юлія Стародубцева

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