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Ястремська не змогла дограти матч на старті "тисячника" в Канаді

Ігор Чернявський — 7 серпня, 16:45
Ястремська не змогла дограти матч на старті тисячника в Канаді

Українська тенісистка Даяна Ястремська (27) відмовилися продовжувати матч проти американки Тейлор Таунсенд (71) у першому колі турніру WTA 1000 у Торонто.

Гра тривала трохи більше однієї години та була зупинена за рахунку 6:3, 3:1 на користь Таунсенд.

Даяна вирішила знятися з поєдинку через проблеми з плечем. Ступень тяжкості травми та строки відновлення поки невідомі.

Canadian Open — WTA 1000
Торонто, Канада, Хард
Призовий фонд — $6 795 555
Перше коло, 7 серпня

Тейлор Таунсенд (США) — Даяна Ястремська (Україна) 6:3, 3:1 (відмова)

Інша українка Леся Цуренко змогла пройти до другого кола — вона здійснила вражаючий камбек проти Б'янки Андреєску після 0:6 у першому сеті.

На цьому турнірі також мала зіграти Ангеліна Калініна, але вона досі не вилікувалася від хвороби, через яку пропустила Олімпійські ігри в Парижі.

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

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