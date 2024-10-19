Олійникова розібралась із росіянкою на шляху до фіналу в Іракліоні

Українська тенісистка Олександра Олійникова (307) вийшла до фіналу грунтового турніру ITF W35 в Іракліоні, Греція.

В матчі 1/2 фіналу 23-річна українка, яка отримала 5 номер посіву, переграла першу сіяну "нейтральну" тенісистку Єкатєріну Макарову (173).

Матч тривав 1 годину 55 хвилин і закінчився із рахунком 6:2, 6:4. Тенісистки не записали до свого активу ейсів, росіянка припустилась 9 подвійних помилок, українка – двох. Олійникова реалізувала 6 із 11 брейк-пойнтів, її суперниця – 3 з 11.

ITF W35 – Heraklion

Іракліон, Греція, Грунт

Призовий фонд – $25000

1/2 фіналу, 19 жовтня

Олександра Олійникова (Україна) – Єкатєріна Макарова (-) – 6:2, 6:4

У фіналі Олійникова зіграє проти третьої сіяної румунської тенісистки Ірини Бари (241).

У 2024 році Олександра виграла титул такої категорії на змаганнях у Кьоге, Данія.

В 1/4 фіналу Олександра переграла румунку Крістіну Діну (266).