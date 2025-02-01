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Стародубцева поступилась американці в матчі кваліфікації Abu Dhabi Open

Володимир Максименко — 1 лютого 2025, 10:55
Стародубцева поступилась к матчі кваліфікації на турнірі в Абу Дабі
Юлія Стародубцева
Getty images

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (111) поступилась представниці США Маккартні Кесслер (52) у півфіналі кваліфікації до турніру WTA 500 Abu Dabi Open.

Матч тривав 1 годину 29 хвилин та завершився перемогою американки з рахунком 6:2, 6:1.

Стародубцева записала до свого активу одну подачу навиліт та два реалізовані брейк-пойнти. Окрім того, українка припустилась трьох подвійних помилок.

2025 Abu Dhabi Open – WTA 500
Абу Дабі, Об'єднані Арабські Емірати, хард
Призовий фонд: $1,064,510
Кваліфікація, півфінал, 1 лютого

Маккартні Кесслер (США) – Юлія Стародубцева (Україна) 6:2, 6:1

Нагадаємо, раніше українська тенісистка зазнала поразки в межах першого кола турніру в Сінгапурі.

Юлія Стародубцева Маккартні Кесслер

Юлія Стародубцева

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