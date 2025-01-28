Стародубцева поступилась на старті турніру у Сінгапурі

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (111) поступилась представниці Німеччини Татьяні Марії (73) у першому колі хардового турніру WTA 250 у Сінгапурі.

Українка впевнено розпочала зустріч, віддавши у першому сеті лише два гейми. Однак надалі віддала суперниці другу партію та не змогла нав'язати боротьбу у третій.

Матч тривав 2 години 4 хвилини та завершився з рахунком 2:6, 6:1, 6:2. Стародубцева 4 рази подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 2 з 5 брейк-пойнтів.

Singapore Tennis Open – WTA 250

Сінгапур, Сінгапур

Хард (зал)

Призовий фонд – $275,094

Перше коло, 28 січня

Татьяна Марія (Німеччина) – Юлія Стародубцева (Україна) 2:6, 6:1, 6:2

Зазначимо, що 24-річна Стародубцева цього сезону програла обидва свої одиночні матчі. В першому колі Australian Open вона у двох сетах поступилась канадці Лейлі Фернандес.