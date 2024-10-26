Олійникова не змогла вийти до фіналу на другому поспіль турнірі у Греції

Українська тенісистка Олександра Олійникова (310) не змогла вийти до фіналу грунтового турніру ITF W35 в Іракліоні, Греція.

У півфінальному матчі 23-річна українка, яка отримала 4 номер посіву, програла першій сіяній Єкатєріні Макаровій (207). Матч тривав 2 години 38 хвилин і завершився з рахунком 7:6(5), 6:3 на користь "нейтральної" спортсменки.

Тенісистки не виконали жодного ейсу, у Олійникової було дві подвійних помилки, у суперниці – 4. Олександра реалізувала 5 з 16 брейк-пойнтів, Макарова – 6 із 14.

ITF W35 – Heraklion

Іракліон, Греція, Грунт

Призовий фонд – $25000

1/2 фіналу, 26 жовтня

Єкатєріна Макарова – Олександра Олійникова (Україна) 7:6(5), 6:3

Макарова у фіналі змагатиметься проти 261 ракетки світу Крістіни Діну з Румунії.

Минулого тижня Олійникова виграла аналогічний турнір у Іракліоні. Для неї це був шостий титул в кар'єрі.