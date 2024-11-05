17-річна Подрез розгромила тенісистку з топ-200 у першому раунді турніру в Люксембурзі

17-річна українська тенісистка Вероніка Подрез (536) перемогла представницю Швейцарії Сімону Вальтерт (173) у першому колі основної сітки турніру ITF W75 у Люксембурзі.

Матч тривав 1 годину 30 хвилин й завершився з рахунком 6:2, 6:3.

Подрез припустилася трьох подвійних помилок, програла два гейми на своїй подачі і зробила шість брейків.

Для 17-річної українки це друга в кар'єрі перемога над тенісисткою топ-200.

ITF W75 Petange

Петанж, Люксембург

Ґрунт, жінки

Перший раунд, 5 листопада

Вероніка Подрез (Україна) – Сімона Вальтерт (Швейцарія) 6:2, 6:3

У другому колі Вероніка зіграє проти переможниці матчу Белінда Бенчич (Швейцарія, WC) – Араван Резаї (Франція, LL).