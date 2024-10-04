Олійникова програла шостій сіяній на турнірі ITF у Хорватії

Українська тенісистка Олександра Олійникова (328) завершила виступи в основній сітці грунтового турніру ITF W75 в Шибенику, Хорватія.

В матчі другого кола 23-річна Олійникова, яка стартувала в кваліфікації, поступилась шостій сіяній чешці Сарі Бейлек (148). В п'ятницю зустріч догравалась з рахунку 2:4 в першому сеті.

Матч тривав 1 годину 41 хвилину і закінчився із рахунком 2:6, 6:2, 0:6. Тенісистки не записали до свого активу ейсів, чешка припустилась 4 подвійних помилок, українки відповіла трьома. Олійникова реалізувала 3 із 6 брейкпойнтів, її суперниця – 6 з 9.

ITF W75 – Šibenik Open

Шибеник, Хорватія, Грунт

Призовий фонд – $60,000

Друге коло, 4 жовтня

Олександра Олійникова (Україна, Q) – Сара Бейлек (Чехія, 6) 2:6, 6:2, 0:6

Відзначимо, що Олійникова вдруге зіграла в основній сітці турніру категорії ITF W75 і вперше пробилась до другого кола. У першому раунді Олександра обіграла іспанку Лейре Ромеро Гормас.