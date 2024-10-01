Олійникова вперше виграла матч основи на турнірі категорії ITF W75

Українська тенісистка Олександра Олійникова (328) стартувала з перемоги в основній сітці грунтового турніру ITF W75 в Шибенику, Хорватія.

В матчі першого кола 23-річна Олійникова, яка стартувала в кваліфікації, переграла іспанку Лейре Ромеро Гормас (169).

Матч тривав 1 годину 38 хвилин і закінчився із рахунком 7:6(3), 6:1. Тенісистки не записали до свого активу ейсів, іспанка припустилась однієї подвійної помилки. Олійникова реалізувала 5 із 6 брейкпойнтів, її суперниця – 2 з 5.

Відзначимо, що Олійникова вдруге зіграла в основній сітці турніру категорії ITF W75 і вперше здобула перемогу.

Наступною суперницею українки буде шоста сіяна чешка Сара Бейлек (148).

ITF W75 – Šibenik Open

Шибеник, Хорватія, Грунт

Призовий фонд – $60,000

Перше коло, 1 жовтня

Шибеник, Хорватія

Олександра Олійникова (Україна, Q) – Лейре Ромеро Гормас (Іспанія) 7:6(3), 6:1