Стародубцева і Кіченок: "Хімія" між нами є. Потрібно трошки досвіду

Українські тенісистки Юлія Стародубцева і Надія Кіченок провели перший спільний матч у парному розряді. У першому колі Вімблдону вони поступилися серйозним суперницям, чотирнадцятому сіяному дуету Єкатерина Александрова (-)/Чжан Шуай (Китай).

Після гри наші спортсменки дали ексклюзивне інтерв'ю Чемпіону.

– Юліє, ви вчора казали, що потрібна "хімія" між вами та Надією. Сьогодні з "хімією" не склалося чи чотирнадцяті сіяні суперниці були занадто сильними?

– "Хімія" в нас є, – відповідає замість Юлії Надія. – Питання не в "хімії" (сміється). Треба трошки досвіду. Перший матч разом, і суперниці достатньо сильні, тому важко було. Юля грала вчора одиночку, тому сьогодні вона більш впевнено виглядала, а для мене це перший матч, я трошки нервувала.

Минулого року я тут мала гарний результат (Надія разом з угоркою Тімеа Бабош дійшли до чвертьфіналу – прим.), тож був занадто великий психологічний тиск на мене. Тільки під кінець другого сету вирішила трохи пограти (сміються), але було трохи запізно.

– А мене, навпаки, трохи затиснуло під кінець матчу, – долучається до розмови Стародубцева. – Взагалі, вважаю, ми зіграли непогано, але вони були кращими, особливо китаянка.

– Далі плануєте продовжувати разом грати чи ще проаналізуєте цю гру і вирішите?

Юлія:

– Я була б дуже рада, але все залежить від рейтингу. Ми вже з початку року хотіли грати, однак я не могла дійти до неї (посміхається). А зараз я не знаю, де я буду після цього тижня.

Надія:

– Я вважаю, було б класно разом грати. Можливо, спочатку якісь маленькі турніри, щоб набратися трішки досвіду, а потім уже мейджори.

– Надіє, а з сестрою Людмилою не плануєте грати в майбутньому турніри WTA?

– Справа в тому, що в неї є свої напарниці, вона сама вирішує, чи хоче зі мною грати (сміється).

– Юліє, завтра важливий матч в одиночці проти росіянки Самсонової. Суперниця потужна, її стиль гри підходить під траву. Чи будете готувати для неї якісь несподіванки?

– Можливо, й будуть деякі несподіванки. Але я теж буду готувати свою потужну гру.

– Надіє, які у вас плани надалі?

– Я буду грати в Гамбурзі та Празі, а далі подивимось.

Максим РОЗЕНКО, спеціально для Чемпіона з Лондона