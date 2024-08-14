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Людмила Кіченок перемогла американок на турнірі в Цинциннаті в парному розряді

Микола Дендак — 14 серпня, 19:40
Людмила Кіченок перемогла американок на турнірі в Цинциннаті в парному розряді
Фото: Getty Images

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з Оленою Остапенко з Латвії перемогли американок Лорен Девіс та Робін Монтгомері в першому колі парного розряду на турнірі WTA 1000 в американському Цинциннаті.

Матч тривав 1 годину 3 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 6:2. Пара українки тричі подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 5 з 7 брейк-пойнтів.

В наступному колі Кіченок та Остапенко зустрінуться з парою Тереза Міхалкова (Словаччина)/Олівія Ніколлз (Велика Британія).

Cincinnati Open — WTA 1000
Цинциннаті, США
Парний розряд, Хард
Перше коло, 14 серпня

Людмила Кіченок (Україна)/Олена Остапенко (Латвія) — Лорен Девіс/Робін Монтгомері (США) 6:3, 6:2

Зазначимо, що сестра українки Надія Кіченок в стартовому матчі парного розряду поступилась росіянкам Єкатєрінє Александровій та Яні Сізіковій.

WTA Людмила Кіченок Остапенко

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