Людмила Кіченок перемогла американок на турнірі в Цинциннаті в парному розряді
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Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з Оленою Остапенко з Латвії перемогли американок Лорен Девіс та Робін Монтгомері в першому колі парного розряду на турнірі WTA 1000 в американському Цинциннаті.
Матч тривав 1 годину 3 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 6:2. Пара українки тричі подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 5 з 7 брейк-пойнтів.
В наступному колі Кіченок та Остапенко зустрінуться з парою Тереза Міхалкова (Словаччина)/Олівія Ніколлз (Велика Британія).
Cincinnati Open — WTA 1000
Цинциннаті, США
Парний розряд, Хард
Перше коло, 14 серпня
Людмила Кіченок (Україна)/Олена Остапенко (Латвія) — Лорен Девіс/Робін Монтгомері (США) 6:3, 6:2
Зазначимо, що сестра українки Надія Кіченок в стартовому матчі парного розряду поступилась росіянкам Єкатєрінє Александровій та Яні Сізіковій.