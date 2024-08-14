Надія Кіченок програла росянкам на турнірі в Цинциннаті в парному розряді

Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з Тімеа Бабош з Угорщини поступилась росіянкам Єкатєрінє Александровій та Яні Сізіковій в першому колі парного розряду на турнірі WTA 1000 в американському Цинциннаті.

Матч тривав 1 годину 50 хвилин та завершився з рахунком 7:6(5), 7:6(6). Пара українки 1 раз подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 4 з 6 брейк-пойнтів.

Cincinnati Open — WTA 1000 Цинциннаті , США Парний розряд, Хард Перше коло, 14 серпня

Єкатєріна Александрова/Яна Сізікова — Надія Кіченок (Україна)/Тімеа Бабош (Угорщина) 6:7(5), 6:7(6)

Зазначимо, що сестра українки Людмила Кіченок в стартовому матчі парного розряду здобула перемогу над американським дуетом.