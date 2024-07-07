Світоліна переписала кілька національних рекордів

Упевнена перемога Еліни Світоліної над Унс Жабер з Тунісу (6:1, 7:6 (4) у третьому колі дозволила їй вчетверте дістатися другого тижня. Нагадаємо, у Лондоні Еліна двічі зупинялась за крок від фіналу (2019, 2023).

Світоліна здобула 19-ту перемогу в основі Вімблдону й оновила свій же рекорд. Найближчий переслідувач – Леся Цуренко – має в активі 11 перемог.

Світоліна здобула 95-ту перемогу на турнірах Grand Slam, що вже сьогодні здається космічним рекордом. Важко навіть уявити, хто може найближчим часом наблизитись до цієї позначки. Для порівняння, у легендарного Андрія Медведєва – 63 переможних матчі (2-те місце), у Цуренко – 38 (3-те місце).

Вімблдон-2024 вийшов на «чисте» друге місце за кількістю переможних матчів українців у основній сітці. Третя звитяга Світоліної стала дев'ятою загалом в цьому розіграші, здобутою представником України.

Найуспішніші Вімблдонські турніри для представників України

2023 – 11 перемог;

2024 – 9*;

2019 – 8;

2017 – 6.

* – триває.

У четвертому колі Світоліна зустрінеться з китаянкою Вань Сінью. Матч заплановано на 8 липня.

Загалом найкращий результат українських тенісистів за перемогами на мейджорах – 11 перемог. Був він зафіксований тричі: US Open-2016, Australian Open-2018 та Вімблдон-2023.

Теоретично наступного тижня Світоліна може і в цьому розділі оновити національні досягнення.