Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Світоліна переписала кілька національних рекордів

Андрій Твердохліб , Ігор Грачов — 7 липня, 12:53
Світоліна переписала кілька національних рекордів

Упевнена перемога Еліни Світоліної над Унс Жабер з Тунісу (6:1, 7:6 (4) у третьому колі дозволила їй вчетверте дістатися другого тижня. Нагадаємо, у Лондоні Еліна двічі зупинялась за крок від фіналу (2019, 2023).

Світоліна здобула 19-ту перемогу в основі Вімблдону й оновила свій же рекорд. Найближчий переслідувач – Леся Цуренко – має в активі 11 перемог.

Світоліна здобула 95-ту перемогу на турнірах Grand Slam, що вже сьогодні здається космічним рекордом. Важко навіть уявити, хто може найближчим часом наблизитись до цієї позначки. Для порівняння, у легендарного Андрія Медведєва – 63 переможних матчі (2-те місце), у Цуренко – 38 (3-те місце).

Вімблдон-2024 вийшов на «чисте» друге місце за кількістю переможних матчів українців у основній сітці. Третя звитяга Світоліної стала дев'ятою загалом в цьому розіграші, здобутою представником України.

Найуспішніші Вімблдонські турніри для представників України

  • 2023 – 11 перемог;
  • 2024 – 9*;
  • 2019 – 8;
  • 2017 – 6.

* – триває.

У четвертому колі Світоліна зустрінеться з китаянкою Вань Сінью. Матч заплановано на 8 липня.

Загалом найкращий результат українських тенісистів за перемогами на мейджорах – 11 перемог. Був він зафіксований тричі: US Open-2016, Australian Open-2018 та Вімблдон-2023.

Теоретично наступного тижня Світоліна може і в цьому розділі оновити національні досягнення.

Вімблдон Еліна Світоліна Андрій Медведєв Вімблдон-2024 Вімблдонський тенісний турнір

Еліна Світоліна

Світоліна впевнено здолала Жабер: огляд матчу Вімблдону
Світоліна: Дуже задоволена тим, як впоралася зі складними моментами
Світоліна вибила з Вімблдону фіналістку попередніх двох розіграшів і вийшла в 1/8
Монфіс — про поразку на Вімблдоні: Це був важкий матч, треба віддати супернику належне
Світоліна зіграє проти Жабер у третьому колі Вімблдона-2024

Останні новини