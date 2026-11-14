Світоліна – про перемогу над Сабалєнкою на WTA Finals: Рада, що змогла дотримуватися свого тактичного плану

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася емоціями від важливої перемоги над Аріною Сабалєнкою на Підсумковому турнірі, яка відкрила одеситці шлях до півфіналу змагань.

Слова Світоліної наводить Великий теніс України.

"Це був надзвичайно складний матч, особливо психологічно. Я просто намагалася зосереджуватися на кожному окремому розіграші, знайти свою гру й зберегти бойовий настрій до самого кінця. У моїй грі були певні спади й підйоми, але я дуже рада, що змогла дотримуватися свого тактичного плану. І, звичайно, дякую всім глядачам за підтримку. Це було справді чудово. На цьому турнірі потрібно викладатися на повну й намагатися грати кожен гейм так, ніби він останній. І ось я вже у півфіналі", – сказала Еліна.

Українка підкреслила зміни у своїй грі, які дозволили їй здобути дві перемоги поспіль після стартової поразки від Мірри Андрєєвої.

" Після першого матчу на цьому турнірі я була не дуже задоволена своєю грою, але згодом змогла знайти хороший рівень, покращити роботу ніг і продовжувала боротися, триматися та грати кожен розіграш так, ніби він останній. Думаю, саме це дає мені додатковий поштовх до перемоги".

14 листопада у півфіналі Підсумкового турніру Світоліна зустрінеться з чешкою Ліндою Носковою, в якої вигравала один раз за чотири попередні зустрічі.

" Вона справді дуже непроста суперниця, яка потужно б'є по м'ячу. Тому насамперед мені потрібно добре відновитися фізично, а потім внести кілька тактичних корективів з урахуванням її гри. Я з нетерпінням чекаю на цей матч. Але зараз просто хочу насолодитися сьогоднішньою перемогою та зберегти свій бойовий настрій і на завтра", – прокоментувала майбутній матч Світоліна.

Нагадаємо, що Еліна є чемпіонкою WTA Finals-2018, а на Підсумковому турнірі виступає вперше з 2019 року.