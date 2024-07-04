Калініна та Ястремська прикро поступилися в першому колі парного розряду Вімблдона
Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська програли американкам Коко Гауфф та Джессіці Пегулі в першому колі парного розряду на Вімблдоні-2024.
Поєдинок тривав 2 годину 34 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:7(9), 7:5. Пара українок 4 рази подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 5 з 6 брейк-пойнтів.
Перший сет розпочався з 3 поспіль програних геймів, чого, зрештою не вистачило, щоб принаймні зрівнятися із суперницями. А ось в другому все дійшло до тайбрейку, де українки змогли відігратися після матч-пойнту та перевести гру в третю партію, де знову в 12 геймах сильнішими виявилися американки.
Wimbledon — Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Парний розряд, трава
Призовий фонд — £50,000,000
Перше коло, 4 липня
Нагадаємо, Даяна та Ангеліна також змагалися в одиночному розряді. Напередодні Ястремська зробила камбек проти Варвари Грачової та вийшла у третє коло турніру, а Калініна зазнала поразки від росіянки Еліни Аванесян у першому колі.